Installare Google Play Store apk su Huawei Mate 30 | Mate 30 Pro

Possibile Installare le Google Apps sui Huawei Mate 30 : la procedura completa : Ormai è risaputo che i Huawei Mate 30, così come tutti gli altri smartphone del produttore cinese che verranno (a meno che la situazione del ban USA non venga in qualche modo risolta, cosa che non escludiamo), non presentino di default i servizi di Google per la mancata concessione della licenza del sistema operativo Android. La questione andrà di certo a penalizzare la nuova linea, soprattutto in Europa, dove gli utenti sono più che abituati ...