In un liceo frequentato da 800 studentesse | 150 sono in dolce attesa | cosa è accaduto

Fonte : baritalianews

(Di sabato 28 settembre 2019) In undi Chicago,da 800, 150 di loroin stato interessante. Questo dato è abbastanza sconvolgente se si pensa che stiamo parlando di ragazzine di 16 fino ai diciotto. Ilin questione è stato analizzato da un blog di Andrea Garbin che lo ha intitolato: “A Chicago c’è unincinta”. Se in Italia non raggiungiamo questi record è forse perché i ragazzi italianiun po’ più seguiti dai genitori , questo è almeno ciò che pensa Garbin il quale sostiene che la responsabilità di questi dati è da attribuire alle famiglie che, forse,troppo prese dai problemi quotidiani e noncosì tanto vicini ai figli , soprattutto alle figlie femmine che in una certa fascia di etàle più vulnerabili. Il preside della scuola non ha più neanche voglia di far fare loro educazione sessuale perché ritiene che se non c’è l’aiuto a casa ...

luca2551 : @La7tv Vittorio Feltri ha ragione da vendere, dirò di più, scendono in piazza consapevolmente per fare un giorno di… - InchaustixBauer : @melcutex ho frequentato il liceo delle scienze umane, ora inizio l'università di lingue ?? - _alessiaking : A volte mi dispiace essere nata nel ‘95. Se avessi frequentato il liceo negli ultimi 2/3 anni avrei potuto sentire… -