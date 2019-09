Impresa Tortu | è in finale sui 100 metri ai mondiali di atletica

Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) Èmondiale sui 100per Filippo. Lo sprinter azzurro con 10"11, terzo nella sua semi, è approdato nellairidata in programma questa sera allo stadio Khalifa di Doha in Qatar. La precedente partecipazione di un azzurro in unamondiale risale a domenica 30 agosto del 1987 in occasione deidi Roma quando Pierfrancesco Pavoni giunse settimo.

