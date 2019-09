Giuliani:impeachment, non testimonierò

Rudy, l'avvocato personale del presidente americano Trump al centro dell'Ucrainagate, ha dichiarato che non testimonierà al Congresso nell'indagine disenza consultarsi con il tycoon e ha sostenuto che il suo lavoro dovrebbe essere protetto dal privilegio che tutela i rapporti tra avvocato e cliente. "Alla fine, se io fossi per il sì e lui per il no, non potrei testimoniare", ha detto,precisando di non aver parlato col presidente Usa della possibilità di una sua testimonianza.(Di sabato 28 settembre 2019)