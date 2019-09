Una sentenza Ponzio Pilato | comunque evviva!

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) La Consulta ha stabilito che Marco Cappato non può essere incriminato per aver accompagnato Dj Fabo a morire in Svizzera. Aspettiamo il testo dellaper conoscere tutti i casi in cui l’assistenza al suicidio è diventata legale. Tuttavia la suprema corte non ha giudicato incostituzionale l’intera parte dell’articolo 580 c.p. che mette l’assistenza al suicidio sullo stesso piano dell’istigazione, abrogando la prima fattispecie. Il passo avanti èenorme, visto che fino ad oggi un comportamento come quello di Marco Cappato poteva essere sanzionato con il carcere fino a 12 anni (e al carcere vi sono state condanne negli anni e decenni passati).Ma andiamo per ordine. Innanzitutto i fatti. Dj Fabo, in seguito ad un gravissimo incidente, resta cieco, tetraplegico e in preda a sofferenze terribili. Lucido, ...

