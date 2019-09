Space Force | John Malkovich tra i protagonisti della serie Netflix di Steve Carell e Greg

John Malkovich da The New Pope allo spazio con Steve Carell : Netflix annuncia Space Force : John Malkovich si è unito al cast stellare - è il caso di dirlo - della nuova serie Netflix: Space Force. Insieme a lui, anche il già annunciato Steve Carell, in veste di protagonista assoluto. La show si preannuncia come una comedy e segue un gruppo di scienziati, uomini e donne, impegnati a costruire il sesto ramo di difesa annunciato da Donald Trump - appunto uno Space Force, scudo spaziale progettato per colpire i nemici degli Stati ...