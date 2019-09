LIVE Francia-Serbia 1-2 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | i padroni di casa in

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-8 Ivovic sbaglia ancora una volta al servizio. 12-8 Ivovic è bravissimo a giocare con le mani di Boyer. 12-7 Stampata di Lyneel in faccia ad Atanasijevic!!! 11-7 Ace Ngapeth aiutato dal nastro, per lui terzo punto diretto dal servizio. Time out per Kovac. 10-7 Ngapeth straripante in diagonale. 9-7 Podrascanin si rifà subito con un buonissimo primo tempo. 9-6 Legnata di Boyer sulla testa di Podrascanin. 8-6 Atanasijevic si coordina e fa un punto meraviglioso. 8-5 Nonostante un Majstorovic stratosferico lamette giù. 7-5 Kovacevic sbaglia per la quinta volta in questa partita al servizio. 6-5 Kovacevic bravissimo a giocare con il muro. 6-4 I transalpini sfruttano un errore in attacco della. 5-4 Lyneel mette giù tra le mani del muro. 4-4 Primo tempo chirurgico di Lisinac. 4-3 Boyer sale altissimo e colpisce con una ...

zazoomblog : LIVE Francia-Serbia 1-1 Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: Atanasijevic guida la riscossa - #Francia-Serbi… - zazoomnews : LIVE Francia-Serbia 1-1 Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: terzo parziale in equilibrio 16-16 - #Francia-S… - zazoomblog : LIVE Serbia-Francia Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: transalpini in vantaggio 13-9 - #Serbia-Francia… -