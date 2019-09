Le formiche tropicali ci aiuteranno a combattere l’antibioticoresistenza | la scoperta

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Sono in grado di produrre un cocktail di antibiotici sempre diversi, che possono agire sugli agenti patogeni frenando la loro capacità di evolversi e di opporre resistenza. Dallo studio di alcuni microrganismi un gruppo di ricerca internazionale, coordinato da Massimiliano Marvasi del Dipartimento di Biologia dell’università di Firenze, ha formulato alcune ipotesi per affrontare il tema della resistenza agli antibiotici negli ospedali. L’indagine è stata pubblicata da Trends in Ecology & Evolution rivista del gruppo Cell Press. Il problema della resistenza agli antibiotici, che costituisce una grave minaccia secondo la medicina moderna, in natura è stato affrontato con successo. Ed è proprio da questo che ha preso il via la ricerca di Marvasi che si occupa di questo tema in merito a ciò che avviene nel suolo e nei fiumi. “Nella nostra indagine abbiamo concentrato ...