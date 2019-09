Koulibaly squalificato – Le giornate potrebbero essere due

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 27 settembre 2019) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kalidoupotrebbe non cavarsela con una sola giornata di squalifica.potrebbesanzionato con più di una giornata di squalifica. Il difensore senegalese è stato esspulso con rosso diretto nel corso di Napoli-Cagliari, nei minuti finali tra l’altro. Ci sono ancora nubi intorno alla motivazione della decisione dell’arbitro che pare sia arrivata per le proteste del 26 azzurro che reclamava un rigore nell’azione precedente al gol di Castro. La penalizzazione potrebbe nonquella minima di una giornata ma, così come riportato dalla rosea, si potrebbe arrivare a duequalora venissero confermate le ingiurie contro l’arbitro Di Bello. “Contro il Cagliari un errore di posizionamento che è costato la seconda sconfitta della stagione e al difensore il rosso diretto per aver ...

