Incidente a ‘Stasera tutto è possibile’ | Lisa Fusco cade in maniera rovinosa | cosa è

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019) Due grandi segni che si aprano sulle ginocchia. Ematomi importanti e, sicuramente, dolorosi. Una bruttissima caduta per. Succede durante la registrazioni di di Staseraè possibile il programma rai guidato da Stefano De Martino. Chi la segue su Instagram avrà notato che la simpatica bionda ha postato una foto che ritrae da vicino il suo lato b, che ha subito una brutta botta.Quelli che si vedono nell’immagine sono degli enormi lividi che si allargano dalla coscia fino alla natica di, che ha subito commentato l’accaduto con il suo inconfondibile stile: “Riesco sempre a farmi male… vedretelunedì sera su Rai 2 a Staseraè possibile”. Molti fan si sono subito fatti sentire, chiedendo chiarimenti tra il serio e il faceto, riporta Funweek.Tra chi scrive un preoccupato “mi auguro che non ci sia niente di rotto” e chi un beffardo “hai fatto la ...

ilovemyidolsx : nella storia di stasera faceva a 70 quasi 80 all'ora una strada col limite dei 50 e in prossimità della rotonda w… - GrottaNews : Incidente sulla Telesina: stasera veglia di preghiera per Francesca, l’unica sopravvissuta - Irpinia News - GrottaNews : Incidente sulla Telesina: stasera veglia di preghiera per Francesca, l’unica sopravvissuta - Irpinia News -