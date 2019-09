Formula 1 | Chris Horner spiega | “la scelta di sostituire tutti i motori a Sochi? Abbiamo

Formula 1 - Chris Horner incensa la Ferrari : parole di elogio per il motore sfornato dal team di Maranello : Il team principal della scuderia di Milton Keynes ha elogiato il motore della Ferrari, indicandolo come punto di riferimento per gli avversari La potenza sprigionata dal motore Ferrari a Spa e Monza ha senza dubbio spiazzato sia la Mercedes che la Red Bull, apparse nettamente indietro in termini di velocità rispetto alle Rosse di Leclerc e Vettel. photo4/Lapresse Una sorpresa in negativo per nulla nascosta da Chris Horner, che ha indicato ...

Formula 1 - Chris Horner senza peli sulla lingua : “vi dico perchè abbiamo deciso di sostituire Gasly” : Il team principal della Red Bull ha spiegato i motivi che hanno spinto la scuderia a sostituire Gasly con Albon nel corso della pausa estiva Il mercato in vista del Mondiale 2020 è in fermento, sono tanti gli annunci che in questi giorni stanno movimentando il paddock, considerando che manca ormai poco al termine di questa stagione. photo4/Lapresse Chi ha invece scelto di anticipare i tempi è stata la Red Bull, che ha cambiato pilota nel ...

Formula 1 – Chris Horner - che stoccata a Gasly : “dobbiamo lottare con Mercedes e Ferrari - non con Alfa Romeo e McLaren” : Christian Horner non risparmia una netta stoccara a Pierre Gasly: la prestazione in Ungheria del giovane pilota Red Bull non è piaciuta al team principal della scuderia Weekend a due facce per la Red Bull. Se da un lato Max Verstappen ha conquistato la prima pole position della sua carriera, chiudendo poi la gara in seconda posizione dietro un super Lewis Hamilton, dall’altro Pierre Gasly è apparso in netta difficoltà, chiudendo ...