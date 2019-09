Ex detenuto afferma | Per Felicity Huffman il carcere sarà difficile

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Si prospettano settimane difficili per. La Desperate Housewife è colpevole di aver pagato una tangente di 15000 dollari per cambiare le risposte del test d’ammissione della figlia al college, nello scandalo che coinvolge diversi istituti e genitori. Il 13 settembre un giudice federale di Boston ha deciso che l’attrice dovrà scontare 14 giorni in prigione, esperienza che potrebbe rivelarsi tutt’altro che facile per la donna.A rivelarlo a People è Justin Paperny, la cui professione è di aiutare coloro che dovranno scontare una pena prima, durante e dopo il.“La verità è che in prigione ci sono problemi e insidie in ogni momento, ogni giorno”, hato Paperny, che dopo aver scontato lui stesso una pena per frode, ha aperto un’agenzia di aiuto per detenuti. Il legale dellapare abbia fatto richiesta affinchè la sua assistita sconti la pena all'Istituto ...