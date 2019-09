Una bambola per tutti | arriva “Creatable World” | la linea senza genere di Mattel

Una bambola per tutti : arriva la bambola senza genere di Mattel : La Mattel ha lanciato una nuova bambola personalizzabile, si tratta della linea “Creatable World” ed è la prima bambola senza genere. Adatta sia alle bambine che ai bambini, queste nuove bambole danno la possibilità di giocare liberando la fantasia senza stereotipi di genere ed inutili etichette prestabilite. In un’era in cui il concetto di inclusione è sempre più presente in ogni ambito della nostra vita, la Mattel -una delle ...

Ravenna - pianto di bambino dal cassonetto di abiti usati. Si tratta di Una bambola : Valentina Dardari L'allarme è stato lanciato dai passanti. Quando però carabinieri e pompieri hanno aperto, hanno trovato solo un bambolotto Attimi di terrore in provincia di Ravenna dove alcuni passanti hanno sentito un pianto, del tutto simile a quello di un neonato, provenire da un cassonetto di abiti usati. Immediatamente è scattata l'allerta. Sul posto Forze dell'ordine, personale sanitario e Vigili del fuoco. Fortunatamente si

New Jersey - Una bambola di Pennywise il clown arriva fluttuando in un giardino privato : Il 5 settembre si avvicina, e sarà il giorno che sancirà l'uscita nelle sale cinematografiche di 'It: Capitolo 2' di Andy Muschietti, trasposizione cinematografica di quel magnifico libro horror scritto da Stephen King, che ha diviso i social in due. L'hype è comunque alle stelle, e qualcuno ha deciso di prepararsi alla prima del film in maniera piuttosto originale, addirittura facendo fluttuare in un giardino privato una bambola di Pennywise il

Bimba di 3 anni uccisa da un santone - infilzata da 7 aghi - era stata utilizzata con Una bambola per un rito voodoo : Una storia incredibile che arriva dall'India. Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata seviziata da un santone locale che la utilizzava come una bambola voodoo. I genitori sembra che non erano a conoscenza del rito al quale era sottoposta la figlia. La terribile notizia arriva dalla periferia di Calcutta ed è stata riportata dal Daily Mail. La bambina di chiamava Tot. La madre aveva visto che la piccola non stava bene e ha