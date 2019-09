San Siro | Pierfrancesco Maran | “Fossi in Inter e Milan mostrerei anche i progetti

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Mi sembrano tuttiessanti, sia i due che ci hanno fatto vedere oggi, sia quello di Boeri che abbiamo visto dai giornali. Sarei curiosodi vedere il quarto, di cui non sappiamo nulla. Io non avrei paura, se fossi, di mostrare tutti i, perché aiuta a far capire aiesi quali sono le alternative,indicando quali sono le criticità per cui magari gli altri due non andavano bene”. Lo ha affermato l’assessore all’Urbanistica e Verde del Comune dio,, a margine dell’inaugurazione del nuovo parco Russoli di via Carlo Bo questo pomeriggio, in merito aiper il nuovo stadio cheintendono costruire sull’area del Meazza e che hanno svelato questa mattina alla cittadinanza. “Iesi sono persone intelligenti – ha aggiunto– e sanno ...

