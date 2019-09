Napoli-Cagliari | pesante passo falso | ma risultato e prestazione non coincidono

Gli effetti collaterali del Cagliari per il Napoli : Tra gli effetti della scivolata del Cagliari ci sarà sicuramente un pubblico ancora più riottoso a riempire lo stadio. Si cercavano le cause del calo biglietti ed eccone qua una, fresca di risultato, qual è stata la stramba partita del Napoli al San Paolo, apparso deconcentrato e inaffidabile per reggere un torneo a punti. Ogni anno ne capitano due o tre di partite mosce con relative recriminazioni. “Se non fosse stato per quella sconfitta…”, ...

Non è solo sfortuna se il Napoli non ha battuto il Cagliari : Prestazione, errori, risultato In questo nostro spazio, cerchiamo di interpretare razionalmente ciò che succede su un campo di calcio. Il risultato finale di Napoli-Cagliari non rientra a pieno titolo in questa categoria di eventi, perché rispecchia troppo poco l’andamento della partita, soprattutto per quanto riguarda il secondo tempo. In ogni caso, però, c’è da fare un distinguo: la vittoria del Cagliari sfugge alla logica e alla ...

Pagelle e Highlights 5^giornata : Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri a punteggio pieno. Napoli-Cagliari 0-1 - rossoblù corsari. Roma ko - super Atalanta! : Pagelle 5 GIORNATA- Tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato. Si partirà dalla sfida del Bentegodi tra Verona e Udinese. Padroni di casa reduci dall’ottima prestazione contro la Juventus e chiamati ad invertire la rotta. Ospiti a caccia di riscatto dopo il deludente passo falso contro il Brescia nella 4^ giornata. In serata […] L'articolo Pagelle e Highlights 5^giornata: Inter-Lazio 1-0, nerazzurri a punteggio ...

CorSport : Napoli-Cagliari - 45 minuti bruciati nella noia : Una partita perfida. Avvelenata da un colpo di testa che cancella il 67% di possesso palla, da 30 tiri in porta, da due pali sporchi e da 45 minuti bruciati nella noia. È il quadro di Napoli-Cagliari che fa il Corriere dello Sport. Il Napoli ha buttato via un tempo intero, nel quale si è andato ad incastrare nelle contromisure messe in atto da Maran. Il Cagliari ha compiuto l’impresa grazie al sacrificio e alla capacità di soffrire. A nulla ...

Napoli-Cagliari 0-1 - pagelle / La storia del calcio è piena di partite finite così : MERET. In questo maledetto mercoledì da leoni più sazi che affamati, dalle parti del giovane Meret gli isolani sono pericolosi sì e no due misere volte. E la seconda è fatale, purtroppo. Per il resto il pipelet lungagnone è completamente inoperoso – senza voto In fondo, Fabrizio, se questa partita fosse un film si potrebbe intitolare “La rivoluzione silenziosa di Castro”. Entra lui Castro e fa la rivoluzione. One shot one goal ...

Le 10 cose di Napoli-Cagliari che non potremo dimenticare : Anche in una serata che in realtà non vorremmo ricordare, spuntano (almeno) dieci cose che non riusciremo a dimenticare. Ecco quelle di Napoli-Cagliari. Il prato del San Paolo. Un deserto gibboso pieno di ciuffi fuori posizione come un difensore centrale su un cross da sinistra. Non era così malridotto da anni. Senza neppure che siano venuti i Rolling Stones. O i lavori di ristrutturazione prevedevano un peggioramento dell’erba oppure questo è ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti mette le cose in chiaro : “dispiace per il risultato - ma abbiamo giocato bene” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in casa, sottolineando la buona prestazione della propria squadra Carlo Ancelotti non vuole musi lunghi dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, la delusione c’è eccome in casa azzurra ma non per la prestazione fornita da Mertens e compagni. Cafaro/LaPresse L’allenatore di Reggiolo infatti commenta con molta franchezza il ko che lascia ...

Napoli-Cagliari 0-1 - al San Paolo va in scena il remake di Napoli-Perugia : La beffa era nell’aria. Il calcio è così, sembra una frase fatta. Lo è. Ma è così. Napoli-Cagliari si gioca a una porta, soprattutto nel secondo tempo, con una serie di occasioni in fila e all’ultimo minuto, in contropiede, il Cagliari segna con Castro. E porta via i tre punti. È sembrato il remake del celeberrimo Napoli-Perugia ma in questo caso il gol loro è arrivato alla fine e non all’inizio di partita. In questi casi si ...

