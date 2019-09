iPhone 12 | sono queste le prime immagini del nuovo smartphone Apple?

iPhone 11 e iPhone 11 Pro - ecco come sono le nuove fotocamere : Che foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 ProChe foto fanno i ...

Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download : I wallpaper di iPhone 11 e iPhone 11 Pro presentati ieri da Apple presso lo Steve Jobs Theatre sono già disponibili e pronti per essere applicati ai vostri dispositivi Android. L'articolo Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

iPhone 11 - le tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia : Non sono passate neanche ventiquattr’ore da che il nuovo iPhone 11 è stato svelato al mondo e già sta facendo discutere. Questa volta a scatenare le critiche non è il suo prezzo elevato ma il fatto che le nuove tre fotocamere dell’ultimo dispositivo Apple possono dare fastidio a chi soffre di Tripofobia, ovvero la paura dei buchi. Tutto è partito dalle segnalazioni di alcune persone che sui social hanno espresso il loro disagio dopo ...

Le tre fotocamere del nuovo iPhone possono infastidire chi "soffre" di Tripofobia : Neanche il tempo di essere presentato e il nuovo iPhone è già al centro dei riflettori. Il nuovo prodotto della Apple, infatti, secondo alcuni studi, potrebbe far “soffrire” le persone affette da Tripofobia, ovvero la paura dei buchi. L’iPhone 11, presentato martedì scorso a Cupertino, California, è stato progettato con ben tre telecamere. E sarebbe proprio questa sua caratteristica a provocare ...

Prezzi iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max : perché da noi sono più cari : Qual è il prezzo dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max per l’Italia? Svelati durante il keynote Apple del 10 settembre, i tre nuovi smartphone della mela morsicata si presentano in commercio anche sul nostro territorio come al solito con i costi tra i più salati al mondo, perché? E dove costano di meno? Ecco il listino Prezzi dei nuovi iPhone di fascia alta: iPhone 11 Pro: 1189 euro per la versione da 64 GB 1359 euro per ...

iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : ecco come sono : Una lunga mattina di novità: si può riassumere così l’evento con cui Apple ha presentato allo Steve Jobs Theater di Cupertino la sua gamma di prodotti per la fine del 2019. Ci sono, come previsto, nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro con fotocamere avanzatissime che faranno sudare freddo i produttori di macchine fotografiche e un super-processore, il nuovo Apple Watch di quinta generazione (anche in titanio e ceramica) e – unica vera ...

iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono i tre nuovi smartphone annunciati da Apple. In arrivo il 20 settembre : Come ogni anno la conferenza Apple di inizio settembre è quella dedicata al lancio dei nuovi iPhone. Allo Steve Jobs Theater sono stati presentati 3 nuovi modelli. Il primo è l’iPhone 11, smartphone con schermo da 6.1″ che integra la tecnologia haptic feedback. Monta al posteriore un sistema a doppia fotocamera composto da un sensore principale da 12MP associato ad un sensore da 12MP con lente grandangolare. Permette di ...