Flat tax 7% pensionati | tutti gli esclusi dal regime agevolato

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 26 settembre 2019) Pagare meno tasse. È questo il desiderio che almeno una volta nella vita milioni di italiani hanno realizzato. Sogno irrealizzabile? Non per alcuni, ed in particolare per quelli esteri che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud Italia. Infatti, grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 205/2018), e nel dettaglio dall’art. 1, co. 273 – 275, ititolari di redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, possono scegliere di aderire allatax 7%. Si tratta di un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con la predetta aliquota per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. Non, però, possono liberamente aderire al, in quanto è necessario rispettare alcuni requisiti e condizioni previsti dalla legge. A questo punto è fondamentale ...

