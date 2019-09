Cotral | aggressione autisti | con controllo biglietti più sicurezza

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – Con l’introduzione dell’autistare e l’intensificazione dei controlli a bordo bus,tiene sottoladei propri dipendenti. Da diversi anni l’azienda ha intrapreso azioni mirate a ridurre il fenomeno delle aggressioni ottenendo risultati numericamente significativi. In particolare, l’ingresso in servizio dei nuovi mezzi dotati di telecamere di videosorveglianza a bordo e di cabine di segregazione per glie le numerose iniziative volte al contrasto dell’evasione tariffaria hanno permesso di selezionare la clientela scoraggiando i malintenzionati. Grande attenzione è stata inoltre dedicata alle campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema, tra le quali quella sul rispetto die verificatori “La maleducazione non ti porta da nessuna parte” on air su oltre duecento bus della flotta. “A partire dalla fine del ...

