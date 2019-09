“Casting” | lo spettacolo in sala Assoli a Napoli | se 10 ragazzi mettono in crisi il

Fonte : fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lo studio "Casting per un film dal Woyzeck", per la regia di Annalisa D’Amato e Antonin Stahly, andato in scena alladi, con la partecipazione di 10 giovani attori dai quartieri popolari del capoluogo partenopeo, è un'acuta riflessione sulla società dello, nonché la prosecuzione del progetto di pedagogia e teatro "Arrevuoto", a cura di Maurizio Braucci.

