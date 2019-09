Alfonso Papa | l’ex deputato del Pdl assolto in appello nell’inchiesta sulla P4

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’exdel Pdl,, è statoindalle accuse che gli erano stato mosse dalla procura di Napoli nell’ambito dell’inchiestaP4. “È finito un calvario durato 10 anni che non auguro a nessuno – ha commentato il magistrato che venne candidato da Silvio Berlusconi – Col paradosso che mi hanno arrestato i colleghi deputati e mi hannoi giudici”.era stato il primo parlamentare per il quale la Camera aveva autorizzato la custodia cautelare in carcere, ex magistrato, era stato condannato in primo grado dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli a 4 anni e sei mesi di reclusione per alcuni dei reati contestati eper altri. Con la sentenza emessa in data odierna, la Corte didi Napoli ha mandatoda tutti i reati. L’indagine era nata nel 2010 e culminata nell’estate del ...

