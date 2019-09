Vieni da Me | Giovanni Minoli | Mia madre una nazista | mi chiamava con un campanello

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Si confessa nel salotto di Caterina Balivo ada me su Rai1, ex direttore di Rai2 e Rai3: "Io ho 8 fratelli: siamo 7 maschi e una femmina. Miaera unasostanzialmente, innamorata di suo marito e basta. Una moglie, non era una". Una rivelazione dolorosa quella

Libero_official : Da Caterina Balivo, Giovanni Minoli ricorda un'infanzia che non è stata semplicissima: il video - IAgrigento : INFOCOMMERCIOAGRIGENTO consiglia: IMPRESA EDILE DVG di DI VITALE GIANLUCA Vieni a trovarci in Via Circonvallazione… - A_Ginger : Vieni da me, Giovanni Minoli: Ero anoressico, mia madre era una nazista. -