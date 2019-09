Taglio a cuneo fiscale | frontalieri in rivolta | Così perdiamo 960 euro

Governo M5S-PD : cuneo fiscale - l’esecutivo accelera il Taglio : Governo M5S-PD: cuneo fiscale, l’esecutivo accelera il taglio È tempo di proposte per l’esecutivo giallorosso, che cerca di arrivare alla legge di bilancio con qualche risultato concreto. Di recente, il premier Giuseppe Conte ha parlato dell’importanza della lotta all’evasione fiscale, esprimendosi in termini molto decisi e definendola come una delle maggiori iniquità del sistema. Sempre rimanendo in tema di fisco e tasse, ...

MANOVRA/ Il Taglio del cuneo fiscale e quel 'finto aiuto' all'economia : Il Governo sta lavorando alla messa a punto della Legge di bilancio, in cui si vuole approvare un taglio del cuneo fiscale

Arrivano 500 euro in busta paga Quanto frutta il Taglio del cuneo : Il governo italiano cerca il modo di sostenere una ripresa che l'Ocse e i principali previsori internazionali continuano ad attendersi nulla quest'anno ed asfittica (intorno allo 0,4%) l'anno prossimo. Un modo potrebbe essere rilanciare i consumi riducendo il cuneo fiscale sul costo del lavoro con una misura interamente a favore dei lavoratori. Circola l'ipotesi di mettere a bilancio 5 miliardi l'anno (15 miliardi nel ...

Taglio del cuneo fiscale in busta paga : ?le due ipotesi sul tavolo : Un Taglio del cuneo fiscale, sotto forma di credito d’imposta, che assorba il bonus Renzi da 80 euro, per far entrare nelle disponibilità dei lavoratori fino a 1.500 euro in un’unica mensilità, a luglio. Oppure un Taglio secco dei contributi a carico dei lavoratori, sempre con l’identico obiettivo di far crescere le buste paga e rilanciare i consumi

Il viceministro Misiani ad Affari "Taglio del cuneo già da gennaio" : "Nel 2020 avvieremo la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con l’obiettivo di aumentare il netto in busta paga. I dettagli tecnici sono ancora oggetto di discussione ma questo è un obiettivo prioritario, come indica chiaramente il... Segui su Affaritaliani.it

Pacchetto fisco - da Taglio cuneo alla nuova Imu : Stop all'aumento dell'Iva, riforma Irpef, taglio del cuneo fiscale, sgravi alle imprese e accorpamento Imu-Tasi: prende forma il cantiere fisco del nuovo governo giallorosso che sara' avviato con la manovra e avra' un orizzonte di tre anni. La prossima legge di bilancio parte da una base di 27 miliardi tra il blocco dell'aumento dell'Iva e le spese indifferibili. L'esecutivo dovra' trovare altri 10 miliardi circa per mettere in campo misure ...

Aumento stipendio 2020 : Taglio cuneo fiscale - ecco come funzionerà : Aumento stipendio 2020: taglio cuneo fiscale, ecco come funzionerà Oltre allo stop all’Aumento Iva l’altra priorità della Manovra 2020 si chiama Aumento dello stipendio in busta paga. Una novità che farà certamente piacere ai lavoratori, in particolare a quelli che percepiscono un reddito non molto alto. Tramontata ormai l’ipotesi flat tax, con l’uscita dalla Lega dall’esecutivo, il nuovo esecutivo targato M5S-PD, stando alle parole del ...

Stipendi più alti dal 2020 : come funzionerà il Taglio del cuneo fiscale : Buone notizie in arrivo per i lavoratori e lavoratrici di tutta Italia, soprattutto quelli che percepiscono salari bassi, e ad ogni cedolino paga, abbassano gli occhi in segno di disperazione, per la magra cifra che spetta loro ogni mese: arriveranno Stipendi più alti dal 2020. Almeno così è stato annunciato dal nuovo Governo Conte bis, che ha promesso, tra tutte le altre novità della Legge di bilancio 2020, anche un bel taglio del cuneo ...

Governo Conte - niente flat tax - sì al Taglio del cuneo - il Giornale : ‘Beffa per lavoratori’ : Nel discorso del Presidente Conte alle Camere, lo stesso Premier ha confermato come il taglio del cuneo fiscale sarà lo strumento che il Governo vuole varare. Tagliare il cuneo fiscale significa tagliare il costo del lavoro. Conte ha spiegato che l'intervento verterà su un taglio per i lavoratori, che di fatto si vedrebbero così, aumentare la busta paga a fine mese. Saranno soprattutto i redditi medio bassi ad essere interessati da questa ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e Taglio cuneo - nuovo Patto stabilità. Ma è bagarre in Aula con Lega e Fdi : Giuseppe Conte ottiene la fiducia della Camera al suo secondo governo, quello che si propone "una nuova stagione di riforme". Arrivano i voti previsti di M5s, Pd e LeU, e l'opposizione durissima di Lega e FdI, che dalla piazza di Montecitorio convocata contro il nuovo governo portano la bagarre nell'Aula della Camera, con continue interruzioni e i cori "Elezioni" "Buffone" "Dignità" "Mai col Pd" che segnano gli interventi del premier. Che prova ...

Conte incassa la fiducia della Camera : stop Iva e Taglio cuneo - nuovo Patto stabilità : stop all'aumento dell'Iva e taglio del cuneo fiscale. Sono i pilastri della manovra per il 2020, primo vero banco di prova per il nuovo governo giallorosso. Le risorse arriveranno, come ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera, dai risparmi derivanti dal calo dello spread, dalla spending review, dal riordino delle tax expenditures e dalla lotta all'evasione che avra' nel mirino i grandi evasori. Ma ...

Governo - ok a legge sulla rappresentanza sindacale per fissare salario minimo. E Taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Conte chiede la fiducia ai deputati <br> "Ora Taglio tasse e cuneo. Italia centrale in Ue" : Aprendo le sue dichiarazioni programmatiche Giuseppe Conte marca la distanza con il precedente esecutivo, che fino a poche settimana fa ha guidato, a cominciare dalle parole: "Basta proclami, la lingua del governo sarà una lingua mite" dice citando l’ex presidente della Repubblica Saragat ma il riferimento sembra indirizzato soprattutto all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che però non viene menzionato.Questo è il ...

Taglio al cuneo - spending e web tax L'agenda economica ai raggi X : Giù le tasse grazie a un’ampia riforma fiscale da finanziare anche attraverso una razionalizzazione della spesa pubblica rivedendo il sistema delle tax expeditures ovvero l’insieme delle agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per alcuni categorie di contribuenti. Si tratta ancora, come fanno sapere fonti del Pd, di una bozza provvisoria ma l’intervento principe in ambito economico del nuovo governo ...