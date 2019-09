Non è sempre punibile chi agevola il suicidio assistito | dice la Corte Costituzionale

Consulta apre al suicidio assistito "Aiuto a morire Non sempre reato" : Così recita la sentenza: " E' non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Segui su affaritaliani.it

La forza di Mertens è stata il calvinismo fiammingo. Non si è mai arreso - ha sempre creduto nel lavoro : Nel primo gol c’è già tutto quel che avremmo visto tre anni dopo. C’erano le stimmate del centravanti. Centravanti forse atipico. Ma vero, altro che falso. Anno I in Serie A. Benitez in panchina. È il 30 ottobre 2013, il compleanno di Maradona. Mertens gioca titolare a Firenze. Sull’1-1, prende palla sulla tre quarti, in posizione centrale, chiede e ottiene triangolo da Higuain, entra in area e segna. Gol da puntero, non da ala ...

Volley - Europei 2019. Italia-Francia 0-3 - Chicco Blengini : “Non era serata - sempre in difficoltà. Hanno meritato loro” : serata amara per l’Italia che è stata mestamente eliminata agli Europei 2019 di Volley maschile, la Francia ha sconfitto la nostra Nazionale con un sonoro 3-0 e così gli azzurri devono salutare il torneo ai quarti di finale. Ivan Zaytsev e compagni tornano a casa senza una medaglia continentale per la seconda volta consecutiva, due anni fa vennero surclassati dal Belgio mentre questa volta si sono dovuti inchinare al cospetto dei padroni ...

I nubifragi oggi sono ‘eccezionali veramente’? Dipende : Non è sempre e solo malafede : L’autunno è arrivato, per ora, in sordina. Assieme al tradizionale, furioso dibattito sulla legge finanziaria, arriverà anche una gragnuola di eventi meteo che i media – sulla base delle interviste di politici, burocrati, tecnici, scienziati e varia umanità – battezzeranno come ultracentennali? La probabilità che non accada, miracolati dallo stellone nazionale, non è elevata. E voglio subito evitare malintesi: la fortuna va comunque ...

In Italia avremo sempre il razzismo negli stadi - l’Italia (essendo razzista) Non lo considera razzismo : È difficile far comprendere ai non Italiani quel che accade nei nostri stadi e in generale nel nostro Paese. Qualcuno potrebbe chiedersi: come mai in Italia non si riescono a prendere provvedimenti nei confronti dei comportamenti razzisti? La risposta è molto semplice: perché non li si considera tali. Quel che nel Regno Unito, in Francia, in Spagna, in Germania, negli Stati Uniti, viene considerato razzismo, in Italia non lo è. Tutto il resto è ...

Whatsapp - attenzione : Non sempre "Elimina per tutti" funziona : attenzione: non sempre la funzione "elimina per tutti" di Whatsapp funziona a dovere sugli apparecchi iPhone. Lo sostiene un ricercatore

Rita Dalla Chiesa : "La D'Urso Non si è inventata niente. Anche io lavoravo sempre. Mi batterò per Milano Capitale" : Quando si incontra una come Rita Dalla Chiesa, è come incontrare un amico di famiglia o un parente: è come se la si conoscesse da sempre. Personaggio storico della tv privata e generalista, è entrata e continua ad entrare da trent’anni nelle case degli italiani con quel garbo che la contraddistingue, amplificato da un tono di voce che è sempre rassicurante Anche quelle volte in cui – come tutti - ce ...

Pamela Prati disperata a Non è L’Arena : “Ho sempre detto la verità!” : Massimo Giletti ospita Pamela Prati a Non è L’Arena: “Sono una vittima! Credevo a Mark Caltagirone” Ha ripercorso da capo l’intera vicenda di Mark Caltagirone Pamela Prati nella puntata di Non è L’Arena di oggi, domenica 22 settembre 2019: intervistata dal padrone di casa Massimo Giletti, la Prati ha asserito a gran voce, ancora una volta, di essere la vittima e non la carnefice in questa storia che prima ...

L’etilometro Non revisionato rende sempre nullo il test : Se l’apparecchio non è stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non sono valide. La difesa non è più tenuta a dimostrare eventuali malfunzionamenti. Il principio, già valido in sede civile, è stato esteso dalla suprema corte anche al penale

Maria De Filippi domina “telemercato” : ma Non sempre i personaggi che “compra” hanno spazio. Chi ha più visto Natalia Titova? : La visione strategica di Beppe Marotta, la forza economica di Fabio Paratici, l’istinto di Cristiano Giuntoli: Maria De Filippi è la vera regina del mercato. O meglio del telemercato. A differenza dei direttori sportivi di Inter, Juventus e Napoli, la signora di Canale 5 veste i panni di presidente, direttore sportivo e allenatore in campo della sua Fascino. Guizzo, trattative, capacità di rafforzare il proprio gruppo e, se possibile, ...

Death Stranding : Hideo Kojima afferma di essere sempre stato veloce nello sviluppo dei giochi - Nonostante i fan dicano il contrario : Durante una recente intervista riguardante Death Stranding, la stessa in cui è stata data una risposta sulla presenza o l'assenza di Keanu Reeves nel gioco, Hideo Kojima ha affermato di essere stato sempre veloce nello sviluppo dei suoi progetti, contrariamente a quanto pensano molte persone."Non fraintendetemi, ma sono sempre stato veloce. Quanto tempo è passato, tre anni? Non posso dire molto su Sony al momento, ma forse ci vorranno otto o ...

Inter - Lukaku Non le manda a dire : “contro lo Slavia Praga partita brutta. Per gli avversari deve essere sempre difficile affrontarci” : Dopo il brutto esordio in Champions League, nel quale è arrivato un 1-1 in rimonta contro lo Slavia Praga, Romelu Lukaku parla da leader e incoraggia l’Inter a fare meglio nei prossimi impegni Dopo 3 successi consecutivi in campionato, l’Inter si ferma all’esordio in Champions League. Battuta d’arresto importante quella dei nerazzurri contro lo Slavia Praga arrivata al termine di un 1-1 maturato in rimonta, nei ...

Reboot e revival - promossi e bocciati : da BH90210 a Streghe - l’effetto nostalgia Non sempre basta : Da BH90210 a Streghe, il 2019 sarà ricordato come l'anno dei Reboot e dei revival nel mondo delle serie tv. Alcuni sono andati in onda, altri sono stati solo annunciati, fatto sta che, alla soglia della fine di un altro decennio, sceneggiatori e produttori hanno optato per uno sguardo al passato e non sempre con successo. Al grido di “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, il mondo delle serie tv ha fatto un repentino passo ...

Cristiano Ronaldo in lacrime ricorda il padre morto : “Era sempre ubriaco - Non l’ho mai conosciuto davvero” : “Non ho mai davvero conosciuto mio padre. Era sempre ubriaco“. A rivelarlo tra le lacrime è Cristiano Ronaldo in un’intervista con Piers Morgan che andrà in onda martedì sulla tv inglese Itv nel corso di Good Morning Britain. Il fuoriclasse della Juventus ha dismesso i panni del campione e ha mostrato al pubblico il suo lato più emotivo e privato, lasciandosi andare ai ricordi dopo che l’intervistatore gli ha mostrato una ...