Mertens a caccia di record E’ a -2 da Diego Armando Maradona

Fonte : forzazzurri

L'attaccante azzurro Driesè a due lunghezze danella classifica all time di reti segnate con la maglia del Napoli.scenderà in campo stasera contro il Cagliari con la fortissima motivazione di agguantare El Pibe de Oro nella classifica. Questo è quanto sottolineato da Il Corriere dello Sport. Inoltre il Cagliari è una delle vittime preferite dal belga che in dieci incontri ha marcato nove volte il cartellino, in sette anni. Le uniche due volte in bianco risalgono alla stagione scorsa ed al 2013.viene da un periodo ottimo, è in uno stato di forma invidiabile, ha trovato la porta contro Fiorentina, Sampdoria e Liverpool. Dries non ha intenzione di fermarsi, dopo, nel mirino c'è Hamsik e la testa della classifica dei goleador azzurri.

