Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Roma – Ilregionale del, presieduto da Mauro Buschini (Pd), hato con 19 voti a favore e 18 contrari, la proposta di legge regionale n. 178, d’iniziativa della Giunta, “della Regioneper l’esercizio finanziario”. Ilha altresìto la proposta di deliberazione consiliare n. 34, “consolidato Giunta-” e due ordini del giorno presentati dal presidente del Comitato regionale di controllo contabile (Corecoco), Giancarlo Righini (FdI): uno per il rilancio o la soppressione dell’Istituto regionale per le ville tuscolane (Irvit), l’altro riguardante il mancato invio nei termini delda parte all’ente parco Riviera di Ulisse. L’assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, aveva illustrato anche la pl 172, “Assestamento delle previsioni di Bilancio 2019-2021”, ma l’Aula non ha potuto ...

BarillariM5S : RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO. 19 favorevoli e 18 contrari. Approvato per 1 solo voto. CHI ERA ASSENTE? - romadailynews : Lazio, Rendiconto Generale 2018, il #Consiglio approva: #Roma – Il Consiglio regionale del… - italiafirst : RT @BarillariM5S: RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO. 19 favorevoli e 18 contrari. Approvato per 1 solo voto. CHI ERA ASSENTE? -