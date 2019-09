Federico Aldrovandi non morì di malore | ma di ben altro Rivedo ancora

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Non c’è più musica e non ci sono più colori nella vita, quando ti viene a mancare l’aria e il profumo del respiro di un figlio”: con queste parole il padre diricorda la scomparsa del figlio in un post su Facebook. Il giovane studente ferrarese è deceduto il 25 settembre del 2005 dopo un controllo da parte di agenti di polizia. A seguito della sua uccisione, quattro poliziotti sono stati condannati per “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”. Il ricordo di Lino Giulianouna volta un grido di denuncia: “2005 –il 17 luglio 2005 compiva 18 anni per sempre. Ciò a seguito della sua uccisione avvenuta alle ore 06,04 circa del 25 settembre 2005, da parte di: Monica Segatto, Enzo Pontani, Luca Pollastri e Paolo Forlani (Agenti della ...

