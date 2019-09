Csm | 8-9 dicembre voto per sostituire togato dimesso

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Falciato dalle dimissioni di cinque dei suoi componenti per il cosiddetto scandalo delle nomine, emerso dalle intercettazioni dell'inchiesta di Perugia per corruzione sul pm romano Luca Palamara, il Csm tornera' alla sua composizione piena alla fine dell'anno. Il 6 e 7 ottobre si terranno le elezioni suppletive perdue dei dimessi che erano stati eletti nel collegio destinato ai pm. E a distanza di due mesi, l'8 e il 9prossimi, i magistrati torneranno alle urne per eleggere un nuovo consiglieredella quota giudici. Ildie' stato indetto oggi dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che del Csm e' il presidente. E servira' al'ultimo dei consiglieri che ha lasciato Palazzo dei marescialli, Paolo Criscuoli, di Magistratura Indipendente e che ora tornera' a fare il giudice a Palermo, come ha deliberato il plenum.Cosi' ail ...

