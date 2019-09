Caso Google | dove sta l’equilibrio tra privacy e diritto all’informazione?

Le informazioni di Google Maps non sono sempre corrette - come nel Caso delle code ai ristoranti : Le informazioni riportate da Google Maps non sembrano essere sempre veritiere e affidabili, e spesso finiscono per danneggiare le attività commerciali. L'articolo Le informazioni di Google Maps non sono sempre corrette , come nel caso delle code ai ristoranti proviene da TuttoAndroid.

Google Telefono accoglie una funzione automatizzata per ottenere assistenza in Caso d'emergenza : In arrivo su Google Telefono una funzione che intende aiutare le persone nei casi d'emergenza semplificando la strada per richiedere assistenza. Ecco come funziona e chi potrà utilizzarla.