Sanzione di 870 milioni di euro a Daimler AG

(Di martedì 24 settembre 2019) Il pubblico ministero di Stoccarda ha comminato una sanzione nei confronti di Daimler AG ai sensi della Sezione 30 par. 1, 130 cpv. 1 della Legge sui Reati Amministrativi per violazione colposa dei doveri di vigilanza in materia di certificazione dei veicoli, in relazione a deviazioni dai requisiti normativi in alcuni veicoli Mercedes-Benz.

