Salvini | Conte mi odiava e a Di Maio non stavo simpatico

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro sui migranti : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist

Alessandra Moretti : "Sui migranti Conte ha fatto in 20 giorni quello che Salvini non ha realizzato in 14 mesi" : "Per trovare l'accordo sulla ricollocazione dei migranti bastava andare alle riunioni dei ministri Ue, capito Matteo Salvini?". Alessandra Moretti, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il leader della Lega e gongola: "Il governo Conte Bis con la ministro Luciana Lamorgese ha fatto

Salvini attacca Conte su presunti "problemi" e conflitti d'interesse. E non è la prima volta : Matteo Salvini continua ad attaccare Giuseppe Conte, suo ex premier nell’esecutivo giallo-verde e ora Presidente in carica del governo giallo-rosso. “Il Presidente del Consiglio Conte non ha mai risposto ad alcune interrogazioni che lo riguardano, che mettono alcune ombre sollevate dai suoi attuali alleati di governo. Noi riprenderemo le parole dei sui alleati di Governo che ipotizzano conflitti di interessi. Venga in Parlamento a ...

Accordo migranti - Salvini : “È una fregatura. Così i porti sono aperti - ne arrivano già di più”. Conte : “Passo storico - ora abbiamo credibilità” : “Una fregatura. Ora i porti italiani sono aperti. Faccio presente che la nave ong Ocean Viking sta sbarcando 182 migranti in questo momento al porto di Messina”. Prevedibile e tranchant come suo solito, arriva il giudizio di Matteo Salvini sull’Accordo per la redistribuzione dei migranti raggiunto il 23 settembre dall’Italia nel vertice di Malta. “Stanno partendo di più e rischiano di morire di più. Se Conte non lo ...

Salvini replica a Conte sui migranti : "Più sbarchi - più morti" : “In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa dell’Europa. Tante parole ma fatti zero, come in passato. Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, ...

Migranti - Riccardo Molinari : "Cosa c'è dietro l'accordo di Malta". Complotto contro Salvini per il Conte-bis : Il patto di Malta sulla redistribuzione dei Migranti potrebbe essere "la solita presa in giro". Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, intervistato dalla Stampa smorza subito gli entusiasmi del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Interni Luciana Lamorgese ricordando come non s

Migranti - Conte contro Salvini : “Accordo di Malta dimostra che litigare e provocare è inutile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esulta per l'accordo di Malta sui Migranti, definito come "un passo storico". E non risparmia una frecciatina all'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "L'accordo dal punto di vista politico ci insegna una cosa: un atteggiamento inutilmente litigioso, provocatorio, sterilmente fine a se stesso non porta da nessuna parte".Continua a leggere

**Migranti : Salvini - ‘Conte o ci è o ci fa’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “O ci è, ed è grave, perché fa il presidente del Consiglio temporaneamente; o ci fa, ed è ancora più grave, perchè i numeri dicono che la riapertura dei porti sta aumentando le partenze e gli sbarchi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post, commentando le affermazioni di oggi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in materia di immigrazione. “Quindi – ha aggiunto ...

Centrosinistra : Richetti - ‘no a populismo Conte e Salvini - l’11 ottobre a Napoli’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Ciò che faremo nei prossimi mesi sarà un grande lavoro di squadra. Inizieremo da subito ad incontrare tutte quelle persone che non vogliono essere costrette tra il populismo di Salvini e il populismo di Conte. Ci vediamo l’11 ottobre a Napoli”. Lo scrive in un tweet il senatore ex Pd Matteo Richetti.L'articolo Centrosinistra: Richetti, ‘no a populismo Conte e Salvini, l’11 ...

Matteo Salvini - "qualcosa da nascondere" nel passato di Conte : il passaggio che pochi hanno considerato : C'è un passaggio nell'ormai consueta diretta social di Matteo Salvini che molti hanno sottovalutato. Sabato, tra un attacco all'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria ("È lui uno dei motivi per cui non c'è più il governo") e una bordata sull'immigrazione (tornerà a Lampedusa per "lottare fino in fo

SONDAGGI/ M5s sotto il 20% - Salvini sopra il 30% - Renzi e Cairo si contendono il 15% : SONDAGGI: Conte ha un tasso di popolarità intorno al 50%, mentre il suo governo è sotto il 40%. Salvini è in leggera risalita e M5s ancora sotto il 20%

Conte ad Atreju attacca Salvini : Lega isolata nell’Ue - “green deal” per Italia : Matteo Salvini? E' isolato nell'Ue, persino Orban non lo ha seguito. Matteo Renzi? Non e' un Demolition man, anche se avrebbe gradito che l'ex segretario dem gli avesse comunicato l'intenzione di lasciare il Pd prima che nascesse il governo. Dopo un primo 'assaggio' a una festa di partito, con l'intervento giovedi' sera al raduno di Mdp-Articolo1, Giuseppe Conte ha debuttato davanti a una platea dell'opposizione parlando ad Atreju, la convention ...

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban». Cori da stadio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

Giuseppe Conte "scippa" la polizia a Matteo Salvini : il governo ricicla le promesse del leghista : Il governo giallo-rosso deve fare i conti con i consensi e così utilizza un'arma di Matteo Salvini: il riordino delle carriere per forze di polizia e forze armate. Giuseppe Conte ha convocato un tavolo, intorno al quale ha messo i ministri dell'Interno Lamorgese, della Difesa Guerini, della Giustizi