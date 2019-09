Non è più tempo di piccoli partiti Laura Boldrini entra nel Pd  

La Boldrini entra nel Pd post Renzi "Non è più tempo di piccoli partiti" : Esce Matteo Renzi, entra Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera lascia LeU ed entra nel Pd: "Vado con il Pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare" Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza - sanzioni più veloci per chi Non cerca lavoro. Sì al collocamento privato : La versione ufficiale del governo è che il Reddito di cittadinanza verrà confermato, ma non sono esclusi ritocchi. Ipotesi avvalorata ieri dalle parole pronunciate dal premier Giuseppe...

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti. Italia e Malta Non saranno più sole” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

Migranti - intesa su redistribuzione rapida e rotazione dei porti : “Ora l’Italia Non è più sola” : Trovato un accordo tra Italia, Francia, Germania e Malta, annuncia la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: ora "arrivare...

Draghi : «Europa rallenta più del previsto. Rivedere regole di bilancio - Non sono più efficaci» : Il numero uno della Banca centrale europea a Strasburgo: la crescita frena «più del previsto» in Eurozona. Pesano la debolezza del commercio internazionale e il protezionismo. La politica monetaria deve restare «altamente accomodante»

Santi al posto di migranti : Riace Non è più il “paese dell’accoglienza” : Il neosindaco Antoni Trifoli ha inaugurato la nuova cartellonistica all'ingresso del paese calabrese, sostituendo il...

La7 - Ronzulli addenta uno snack al cioccolato in diretta tv : “Mangio merendine perché a furia di tassarle Non le faranno più” : La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha mangiato una merendina durante la diretta di L’aria che tira, su La7. “Mangio merendine perché tra un po’ a furia di tassarle non le produrranno più” ha detto durante il collegamento con lo studio, commentando le parole di Conte che aveva definito “praticabile” un aumento della tassazione sugli snack. “L’educazione alimentare non ce la deve insegnare ...

Riace Non è più “paese dell’accoglienza” : dopo l’era Lucano il sindaco rimuove il cartello : Lo storico cartello che dava a tutti il benvenuto a "Riace, paese dell'accoglienza" è stato rimosso. Al suo posto c’è un pannello che ribattezza il borgo "paese dei santi medici e martiri Cosimo e Damiano". Il sindaco, con una decisione che ha suscitato polemiche, cancella le tracce del modello di accoglienza messo in piedi da Mimmo Lucano.Continua a leggere

Clima - rapporto Oxfam : i più poveri Non possono difendersi : I 48 Paesi più poveri del Pianeta ricevono da 2,4 a 3,4 miliardi di dollari all’anno in aiuti e finanziamenti diretti a ridurre l’impatto della crisi Climatica: una cifra che equivale a meno di 1 centesimo di dollaro al giorno a persona. Un nuovo report di Oxfam denuncia l’emergenza e la ‘disuguaglianza Climatica’ che colpisce i Paesi più poveri, in occasione del Climate Summit delle Nazioni Unite a New York. “La sopravvivenza ...

Genoa - Preziosi avverte Andreazzoli : 'Non si può più sbagliare' : La partita di mercoledì sera contro il Bologna rappresenta una ghiotta occasione per il Genoa di rilanciarsi in classifica e di rimediare ai due ko di fila con Atalanta e Cagliari. I grifoni di Aurelio Andreazzoli erano partiti a razzo in campionato, fermando la Roma all'Olimpico con un pirotecnico 3-3 e superando 2-1 la Fiorentina di Montella al Ferraris. Poi la sconfitta all'ultimo respiro con l'ex Gasperini, quindi il netto 3-1 alla Sardegna ...

"Riace Non è più il paese dell'accoglienza". Il neo sindaco filo Lega fa rimuovere i cartelli : Francesca Bernasconi Il neo sindaco di Riace ha eliminato i vecchi cartelli che lo proclamavano "paese dell'accoglienza". Al loro posto manifesti con le statue sacre Ora Riace non è più il paese dell'accoglienza. I nuovi cartelli, infatti, indicano che quello è il paese dei santi medici e dei martiri Cosimo e Damiano. Secondo quanto riporta Repubblica, il neosindaco Antonio Trifoli ha rimosso lo storico cartello, che indicava Riace ...

Formula 1 – Doppietta Ferrari a Singapore - Fiorio Non ha dubbi : “Vettel era sotto shock - Leclerc è più forte ma…” : Il commento di Cesare Fiorio, ex direttore sportivo Ferrari, dopo la fantastica Doppietta di ieri a Singapore La Doppietta tanto desiderata è finalmente arrivata: ieri a Singapore Sebastian Vettel ha conquistato la sua prima vittoria stagione, dopo oltre un anno di digiuno, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, e Max Verstappen. LaPresse “Quando uno ha una macchina efficiente va bene d’appertutto, ...

Perché Non è vero che il libro di Giulia De Lellis è il più venduto in Italia : Il libro di Giulia De Lellis è primo in classifica su molti siti e-commerce ma non lo è (ancora) nelle librerie Italiane: questo Perché i lettori dell'e-commerce e quelle delle librerie sono diversi tra loro. In ogni caso dalla settimana prossima "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!" entrerà nella classifica ufficiale e capiremo se supererà "L'istituto" di Stephen King.Continua a leggere

Riace Non è più il paese dell'accoglienza : il neo sindaco fa rimuovere i cartelli : Il borgo della Locride è stato ribattezzato "dei santi medici e martiri Cosma e Damiano". La giunta a trazione leghista cancella le tracce del modello di accoglienza messo in piedi da Mimmo Lucano