Infortunio Danilo | ecatombe Juventus | si ferma anche il terzino

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019)– Si sta giocando il secondo match valido per il campionato di Serie A, in campo Brescia e, partenza sprint per la squadra di Corini che passa in vantaggio con la rete siglata da Donnarumma, grave errore del portiere Szczesny che si è fatto sfuggire il pallone, poi la reazione dellache però non è riuscita a raggiungere il pareggio. Al 18′ altra tegola per lapercostretto al cambio per un problema al flessore della coscia sinistra, al suo posto dentro Cuadrado. Le condizioni diverranno valutate nelle prossime ore ma c’è preoccupazione in casache deve fare i conti con l’ennesimo. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo...

Spazio_Napoli : - amvcpaulo : RT @gobboveroefiero: Sono un Danilo semplice, se non ho i crampi al minuto 60, esco per infortunio un'ora prima. -