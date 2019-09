Eleni Antoniadou | la Mattel crea una Barbie in onore della scienziata | poi si scopre che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Aveva avuto l’di essere inserita dallatra le “Sheroes“, la linea didedicata alle grandi donne di ieri e oggi: anche lei, infatti, aveva avuto la sua bambola-sosia, al pari dell’attivista Rosa Parks e dell’artista Frida Kahlo, come riconoscimento per i suoi meriti e il suo impegno nella ricerca medica. Per qualche tempo lagreca, 31 anni, era stata elogiata e descritta da tutti come una specialistamedicina rigenerativa ebioingegneria, inserita anche nei programmi di addestramento degli astronautiNasa. Il suo curriculum era stato pubblicato da molti media che celebravano il suo successo e esaltavano la sua carriera come un esempio per molte giovani donne, spiegando che oltre alla bellezza esteriore c’è di più. Non solo. Il Partito Popolare Europeo l’aveva inseritata tra “le menti più ...

