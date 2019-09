Aggredisce l’ex fidanzato e i carabinieri con calci | pugni e morsi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Mariagiulia Porrello La donna, una cinquantenne disoccupata, è stata arrestata a Besozzo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di armi e detenzione per uso personale di sostanze stupefacentiprima, poi iintervenuti. Così la donna, 50 anni, disoccupata, trovata altresì in possesso di droga e di un’arma, è stata arrestata in flagranza di reato. La furia della cinquantenne è esplosa a Besozzo, in provincia di Varese, a seguito di un acceso diverbio con, un imprenditore di 52 anni che, aggredito fisicamente, è stato costretto a chiamare aiuto al fine di riportare la donna alla tranquillità. All’arrivo dei militari però la signora, invece di calmarsi, si è scagliata contro gli operatori colpendoli conin modo tanto violento da mandarli al pronto ...

