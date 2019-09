WTA Wuhan – Camila Giorgi si ritira per infortunio | Rebecca Peterson avanza ai sedicesimi

Tennis - WTA Wuhan 2019 : Camila Giorgi si ritira al primo turno. Problema fisico per l’azzurra : Termina dopo un set l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Wuhan (Cina). L’azzurra (n.1 del Bel Paese) è stata costretta al ritiro per un Problema fisico dopo aver perso il primo parziale (6-2) nel match di primo turno contro la svedese Rebecca Peterson (n.53 del mondo), che ha preso il posto in tabellone dell’americana Madison Keys (defezione dell’ultimo momento). Un confronto durato 34 minuti, che ha visto Camila ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 22 settembre. Out tutte le tenniste di casa - in scena tre derby : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la prima giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena nove match validi per il primo turno, che verrà completato domani. Le prime otto teste di serie usufruiscono di un bye ed esordiranno direttamente al secondo turno. Ben tre i derby andati in scena: la bielorussa Aryna Sabalenka liquida Aliaksandra Sasnovich con un perentorio 6-1 6-2, mentre sorridono le ...