Verso Brescia-Juventus | riposa CR7 | Matuidi imprescindibile

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Lasi prepara alla sfida con ile Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa prepartita tenutasi alle ore 13:30 in vista della trasferta di. L’allenatore toscano ha sottolineato come sia cruciale, specialmente nella fase iniziale della stagione e fitta di impegni, trovare una continuità di gioco e di minutaggio per tutti i calciatori della rosa, che permetta loro di esprimersi sempre su alti livelli e di evitare infortuni. Per questo è possibile che l’undici titolare che affronterà ilallo stadio Rigamonti martedì sera alle 21 sia dida quello che si è imposto per 2 a 1 sull’Hellas Verona: torneranno tra i titolari Szczesny e De Ligt, che comporrà la difesa a 4 con capitan Bonucci, Danilo e Alex Sandro, mentre nella linea di centrocampo, oltre all’insostituibile, dovrebbero figurare Pjanic e Khedira, ...

forumJuventus : #BresciaJuve, domani ore 20,45. Cinque titolari verso il rientro. Probabile il ritorno di De Ligt in difesa e quell… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@juventusfc verso #Brescia, #Sarri: '@Cristiano ha un piccolo problema muscolare. #Higuain? Dovrebbe esserci' https://t.c… - GCavarra : RT @Gazzetta_it: .@juventusfc verso #Brescia, #Sarri: '@Cristiano ha un piccolo problema muscolare. #Higuain? Dovrebbe esserci' https://t.c… -