Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Staccarsi dalle figure genitoriali è forse uno degli scogli più frequenti e tenaci nel corso di un’analisi. Distinguiamo tuttavia un dire ripetitivo e insignificante (parola vuota) da un non detto sul quale la presenza e l’incisività dell’analista deve fare la differenza. “Ah! mia madre mi ha sempre controllato, dunque oggi io non tollero ordini!” oppure “mio padre non voleva io usassi il denaro, per questo sono diventato uno che getta i soldi alle macchinette” o “mio padre è di destra, e io sono diventato di sinistra per staccarmi da lui”: sono alcuni degli incipit d’ingresso alla terapia con i quali il soggetto apre i cancelli del proprio percorso, cercando di portare una conseguenza già elaborata e chiara. Ma proprio perché immediati e dichiarati, questi presupposti devono fare insorgere nell’analista un sano dubbio di ...

RaiNews : Dopo il trionfale 'one-man show' messo in scena a #Broadway e il nuovo album solista #WesternStars… - Cascavel47 : Springsteen on Broadway è più di uno spettacolo, è una seduta psicanalitica - TutteLeNotizie : Springsteen on Broadway è più di uno spettacolo, è una seduta psicanalitica -