Renzi | “Finalmente mi sento libero | non ne potevo più delle divisioni nel Pd | peso 3

Fonte : fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2019) Matteo, fondatore di Italia Viva, intervenuto a 'Non è l'Arena' su La7, commenta così la sua separazione dal Partito Democratico: "Finalmente mi, non nepiùinterne nel Partito Democratico, ma non ne potevano più nemmeno gli italiani, è meglio così per tutti, almeno si fa chiarezza".

