Napoli ricorda Siani | Fico | serve soluzione definiva alla Camorra

È partita la guerra mediatica tra Conte e Sarri - l’interista ricorda le parole di Sarri a Napoli : La Gazzetta dello Sport accende la sfida già tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. Quando l’interista parla di ‘fatturato’, si riferisce alle parole di Sarri ai tempi di Napoli. Nel 2016 disse: “abbiamo grandi giocatori ma da qui a competere con la Juve ce ne passa alla lunga il fatturato pesa”. Oggi comanda la Juventus su questo aspetto, dove però l’Inter non può certo lamentarsi. PER LEGGERE TUTTE LE ...

Le dieci cose da ricordare di Napoli-Sampdoria : Le dieci cose da ricordare di Napoli-Sampdoria sembrano più di dieci perché dentro ci sono anche delle considerazioni che non si possono non fare. Vediamo. Uno. Lo stadio. Bello il colpo d’occhio, finalmente dentro il San Paolo torna il colore azzurro. Ottima scelta. Lo stadio era caduto da tempo in una cupezza cromatica deprimente. Tutto nero. Ora sul modello del Friuli che ha i seggiolini colorati, sembrerà più vivo anche quando sarà vuoto, ...

Kiss Kiss Napoli – Suarez : “Avere Llorente in corsa grande chiave tattica - mi ricorda questo grande calciatore” : Luisito Suarez, ha parlato dei temi in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sembra voler giocare con i piccoletti in attacco, ma quando la partita è bloccata avere uno come Llorente in corsa può essere una chiave inportante. Fernando è un giocatore interessante. Mi ricorda Altafini. Callejon? E’ un trascinatore, meriterebbe il rinnovo, Adesso fa anche gol”. conquistare il cuore non solo delle ...

Le 10 cose da ricordare di Fiorentina-Napoli : Il giro di campo di Commisso. Scene che ormai non si vedono più tanto spesso. Un popolo di tifosi che dice grazie al suo presidente. Risentiamoci quando venderà Chiesa. L’abbraccio fra Ribéry e Ancelotti prima dell’inizio della partita. È probabile che a Monaco di Baviera tra loro le cose non siano andate sempre lisce, ma quando ci si reincontra in altri tempi, in altre città, gli sguardi torvi sono sempre fuori luogo. I primi 25-30 minuti in ...

VIDEO – La delegazione argentina ricorda le Universiadi a Napoli : VIDEO – Universiadi 2019 a Napoli resterà un evento di caratura mondiale che sarà difficile da dimenticare per lo sfondo offerto dalla città di Napoli e dalle strutture messe a disposizione per l’evento. VIDEO Universiadi – Tramite il proprio profilo Twitter, la delegazione dell’argentina ricorda con spettacolari immagini il periodo trascorso nella nostra città. Il tweet Buen Día argentina! Compartimos este VIDEO ...

VIDEO – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli ricorda Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

Le 10 cose da ricordare di Marsiglia-Napoli : Il gol di Mertens. Una giocata spaziale sin dall’inizio, prima ancora che la palla parta dal piede di Insigné (come dicono in Francia) per il più classico dei tagli di Callejon. Un tempo si sarebbe detto una giocata brasiliana. Chiedere alla Kappa di ritoccare la gradazione del verde delle maglie. Mandare un telegramma di ringraziamento a Benitez in Cina. Sei anni dopo. Sempre loro. La schiacciata di Verdi. Passa accanto alla linea ...