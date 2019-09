Latina | rissa tra mamme vicino ad una scuola | donne si affrontano a colpi di mestolo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un brutto episodio si è verificato fuori da unaa Cisterna dinegli scorsi giorni, dove duesi sono affrontate adiproprio fuori dall'istituto scolastico. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che il diverbio sia scaturito per questioni sentimentali tra due delle contendenti, a cui piaceva lo stesso uomo. Una delle signore rimaste coinvolte in quella che è stata una autentica, ha tentato anche di investire con l'auto la rivale in amore, ma ha inveceto la sorella di quest'ultima, finita in ospedale con ben 20 giorni di prognosi. Lea quel punto sono venute alle mani, affrontandosi addirittura adi, sotto gli occhi dei bambini rimasti sconcertati per quanto accaduto. I presenti, preoccupati per quello che stava accadendo, hanno chiamato immediatamente la Polizia del locale commissariato. Le...

ladympl : Poi ci stupiamo dei figli violenti. #ventitre09FR Rissa tra madri a colpi di mestolo davanti alla scuola a Cisterna… - Notiziedi_it : Rissa tra madri a colpi di mestolo davanti alla scuola a Cisterna di Latina - cronacadiroma : #cisternadilatina - Botte da orbi davanti alla scuola fra mamme -