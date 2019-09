Elena | che combatte il cancro a suon di video | “Così lotto per realizzare i miei sogni”

Ambiente - Legambiente : “Fondali avvElenati dalle microplastiche” : Approvare il ddl fermo in Commissione Ambiente per permettere ai pescatori di poter portare a terra i rifiuti di pesca che finiscono nei fondali, oltre a recepire al piu’ presto la normativa europea che vieta dal 2021 l’uso della plastica monouso. Sono queste alcune delle richieste di LegAmbiente al Governo durante la presentazione del progetto Pelagos Plastic Free che si e’ tenuta al Salone Nautico di Genova. Nel progetto si ...

Trapianti - la storia di Elena la più giovane donatrice italiana di midollo : “Ecco perché ho donato” : “Si dona il sangue, ma io non avevo mai pensato a donare il midollo. Ho sentito parlare di questa possibilità dopo un incontro organizzato da una professoressa a scuola, mi sono iscritta nell’estate del 2018 e pochi mesi dopo sono stata chiamata: c’era un paziente compatibile. Il trapianto è andato bene, e ho potuto scrivere una lettera alla persona che ha ricevuto le mie cellule, per augurargli in bocca al lupo. La sua ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - al via la campagna acquisti : Italia viva punta anche ai leghisti : "Un sasso, poi un altro...Finché non verrà giù la montagna". Questa la strategia di Matteo Renzi raccontata dai fedelissimi e temuta dal Pd. La lista di chi segue l'ex premier è destinata ad allungarsi: dopo le prime 41 adesioni, anche una senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, lascia Berlus

Maria Elena Boschi - Dagospia : perché è felice come una Pasqua dopo l'addio di Renzi al Pd : dopo lo strappo, inizia la fase due di Matteo Renzi. Una fase due che viene anticipata da una ricostruzione di Dagospia, secondo cui l'obiettivo principe del fu rottamatore è il ritorno a palazzo Chigi. Scontato che sia il suo obiettivo, assolutamente meno scontato che ce le faccia. Si parte dal per

Sud : Provenzano - ‘superare divisioni campanilistiche - hanno avvElenato Paese’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "La Sicilia deve tornare a produrre e a rivolgersi non solo all’Italia e al nord, superando questa divisione campanilistica tra settentrione e meridione che ha avvelenato la seconda repubblica, ma guardare al mondo intero. Dobbiamo rilanciare le Zes come grande strumen

Elena Sofia Ricci : “Per anni mi hanno detto che mio padre non mi aveva voluto. Poi ho scoperto che aveva fatto molti errori” : “Mi era sempre stato detto che non mi aveva voluto. Ero stata programmata per tagliarlo fuori dalla mia vita. A un certo punto ho capito che c’era qualcosa che non andava nella mia vita e che era cruciale capire chi fosse veramente mio padre”. A confidarlo è Elena Sofia Ricci che si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair, in cui è tornata a parlare dei suoi drammi familiari, dal rapporto con il suo papà biologico fino ...

SElena Gomez è tornata a sorpresa nella scuola media che ha frequentato : Per la gioia di tutti gli studenti The post Selena Gomez è tornata a sorpresa nella scuola media che ha frequentato appeared first on News Mtv Italia.

Pentathlon - Mondiali 2019 : chi è Elena Micheli - argento iridato a 20 anni! : Elena Micheli ha conquistato l’argento ai Mondiali senior di Pentathlon e contestualmente ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’azzurra ha condotto una prova iridata praticamente perfetta, piazzandosi bene già in qualifica ed iniziando nel migliore dei modi la finale con il ranking round di scherma per poi scalare la graduatoria prova dopo prova, arrivando a difendere la piazza d’onore con le unghie e con i ...

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : brilla la luce di Elena Micheli - spedizione azzurra salva : A guardare il dato principale della rassegna iridata, la medaglia d’argento individuale di Elena Micheli con tanto di pass olimpico staccato dall’azzurra (la carta è nominale), i Mondiali di Pentathlon per l’Italia sono positivi: alle spalle di quello della 20enne romana però non vi sono altri risultati di rilievo. A Budapest le staffette sono iniziate male, con la rovinosa caduta di Francesca Tognetti nella staffetta ...

Pentathlon - Mondiali Budapest 2019 : immensa Elena Micheli! Conquista l’argento e va alle Olimpiadi di Tokyo 2020! : Medaglia d’argento e pass olimpico! Elena Micheli si prende tutto a Budapest, sede dei Mondiali di Pentathlon moderno: nella finale femminile l’azzurra Conquista il secondo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre nei quartieri alti della classifica, conclusa con una gran prova nel laser run che la porta al podio ed alla qualificazione a Tokyo 2020. Era lecito sognare dopo l’ottima prova nel ranking round di ...

Un posto al sole - spoiler 9-13 settembre : ritorna Elena e comunica che lascerà Napoli : Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole si preannunciano ancora una volta dense di nuovi colpi di scena. Gli spoiler della prossima settimana 9-13 settembre rivelano che assisteremo al fatidico ritorno a Napoli di Elena, la quale sarà accompagnata da sua figlia Alice. Le due donne faranno una sorpresa a nonna Marina, anche se poi daranno lei una notizia che non la renderà affatto felice e che soprattutto lascerà senza parole anche il ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : Elena Micheli sesta nel ranking round di scherma della finale femminile : Oggi a Budapest è scattata la finale femminile dei Mondiali di Pentathlon, che domani assegnerà tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 alle prime tre classificate: al termine del ranking round di scherma è sesta Elena Micheli, a soli 6″ dalla terza classificata e con un buon margine sulle più immediate inseguitrici. Più indietro le altre due azzurre qualificate alla finale: Alice Sotero è quindicesima ad un minuto dalla vetta e 36″ ...