Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Una dura replica ai Governatori delle banche centrali di Germania, Austria e Olanda. Una nuova sferzata a Berlino e agli altri Paesi del Nord Europa che hanno margini per spendere ma scelgono di accumulare ostinatamente surplus di bilancio. La difesa dei risultati ottenuti nella lotta alla disoccupazione dell’Eurozona di cui non esita a prendersi gran parte dei meriti. Ma soprattutto, una pietra sulle attuali regole di Bilancio di Bruxelles, definite “utili in passato ma oggi inefficaci”, e quindi l’ultimo appello ai Paesi Ue per la loro revisione. Sono questi i punti salienti del discorso di commiato di Mariodall’, in audizione per l’ultima volta nei suoi otto anni di mandato. Parole che suonano quasi come una stroncatura della filosofia economica di Bruxelles e che offrono indirettamente un assist a Paolo Gentiloni, nella sua ...

PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Draghi saluta l'Europarlamento togliendosi i sassolini dal bazooka - Il_Paradroide : RT @HuffPostItalia: Draghi saluta l'Europarlamento togliendosi i sassolini dal bazooka - monetninfea : RT @HuffPostItalia: Draghi saluta l'Europarlamento togliendosi i sassolini dal bazooka -