Carceri | dopo San Gimignano un messaggio si sta facendo strada | denunciare si può

(Di lunedì 23 settembre 2019) Finalmente qualcosa sta cambiando. Se non nell’atteggiamento di quegli agenti di polizia penitenziaria che ancora continuano a sentirsi al di sopra della legge, in quello dell’autorità pubblica nonché delle persone detenute. È partita da queste ultime la denuncia del brutale pestaggio che sarebbe avvenuto l’11 novembre 2018 ai danni di un signore di 31 anni recluso nel carcere di San. Un nuovosi stanel mondo penitenziario:si può. Anzi, forse,si deve. Il caso Cucchi in particolare ha detto all’Italia intera che la detenzione non è un luogo di assenza dei diritti, dove ogni abuso su chi è in custodia è permesso, se non dalle norme, dall’impunità di fatto. Per la prima volta da quando, con colpevole ritardo, il codice penale italiano se ne è dotato nel luglio 2017, viene contestato il reato di tortura nei confronti di pubblici ...

