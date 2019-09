Antibiotici più efficienti | trovata una possibile chiave d’ingresso

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) È stato spiegato il meccanismo molecolare con cui aggirare l’antibiotico-resistenza di uno dei quattro batteri più pericolosi del mondo, secondo la classifica dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il lavoro, pubblicato su Nature Communications, è frutto di una collaborazione internazionale tra l’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom), le università di Cagliari e di Oxford e il Centre national de la recherche scientifique (Cnrs). L’antibiotico resistenza, che secondo l’Oms uccide 700mila persone l’anno, è un problema rilevante per le case farmaceutiche, che faticano a sintetizzare nuovi prodotti. Gligià esistenti non funzionano più, perché i batteri hanno imparato a riconoscerli e per sconfiggerli bisognerebbe usare dosi tossiche per l’uomo. Il consorzio pubblico di ricercatori scienziati dell’Imi, un’iniziativa dell’Ue ...

ve10ve : RT @MedicalFactsIT: Resistenza agli antibiotici e cibo: una pericolosa catena da rompere al più presto @RobertoBurioni @MedicalFactsIT #med… - Almenib : @spacegvrl @noiselessmaris Non c'è niente di più rivoltante del sapore degli antibiotici ?? - alberto_parini : IL SAPERE E' POTERE 2: La lista dei 10 antibiotici naturali più potenti conosciuti finora: -