8 giorni alla fine | su Sky Atlantic la pre-apocalisse che trasforma gli europei in ...

Trama - cast e personaggi di 8 giorni alla Fine - la nuova serie catastrofica su Sky Atlantic dal 23 settembre : Dal 23 settembre il lunedì sera avrà una nuova prima visione assoluta in Italia con 8 Giorni alla Fine, la serie catastrofica in onda su Sky Atlantic in prima serata. Otto Giorni per mettersi in salvo, provare a lasciare l'Europa su cui sta per abbattersi un meteorite che viaggia a una velocità di 30mila km/h, con possibilità di sopravvivenza per chi rimane pari a zero. Parte da qui la Trama della serie tedesca di Sky Original che spinge il ...

Brexit : Johnson ha 12 giorni per presentare una proposta alla Ue - altrimenti "è tutto finito" : Una fonte di Downing Street ha risposto alla Bbc che leproposte britanniche saranno fatte "a tempo debito"

OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione : Grazie a OnLeaks possiamo dare un primo sguardo ai render ufficiali di OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

Vittorio Feltri e il ricordo di Oriana Fallaci : "Vi racconto la mia amica e i suoi ultimi giorni con me" : Ogni anno il 15 settembre, anniversario della scomparsa della mia cara amica Oriana Fallaci, vengo assalito dalla nostalgia. Dai meandri del cuore emergono dolci e aspre memorie, come era lei. Per celebrarla ho deciso di condividere con voi il capitolo del mio libro "Il borghese", dedicato a questa

Singapore - allarme per qualità dell’aria dopo gli incendi in Indonesia : tra 7 giorni il Gp di F1 : L’agenzia ambientale del Singapore (National environment agency, Nea) ha certificato, per la prima volta negli ultimi tre anni, “malsana” la qualità dell’aria sul territorio nazionale. L’organismo, che ha riportato una pericolosa concentrazione di particelle pm 2,5, ha invitato la popolazione a “ridurre o portare al minimo l’esercizio fisico all’aperto“, specialmente se “prolungato e ...

Catania - l’allarme di Lo Monaco : “Non è un buon momento - entro 15 giorni bisognerà pagare 600 mila euro” : Secondo tanti è tra le maggiori candidate alla promozione in Serie B, come ormai da qualche anno, secondo altri si trova invece in ‘seconda fascia’. Sta di fatto che il Catania, per piazza, storia ed organico, è tra le protagoniste del girone C di Serie C. 6 punti nelle prime due gare e la sconfitta alla terza a Potenza. I rossoblu, con Camplone, hanno dimostrato di avere un’ottima proprietà di palleggio ma concedono ...

Sardegna - Claudia è scomparsa da due giorni. Allarme a Samugheo : “Figlia mia - ritorna a casa” : Sos a Samugheo per la scomparsa di una diciottenne, Claudia Caddeo. Della ragazza non si hanno notizie da martedì. L'ultima volta sarebbe stata vista a Oristano, poi più nulla. La madre disperata: “Figlia mia, ritorna a casa, facci avere tue notizie”.Continua a leggere

Le specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro svelate a pochi giorni dalla presentazione : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, ecco le ultime informazioni relative alla scheda tecnica di Huawei Mate 30 Pro, insieme a conferme sul notch. L'articolo Le specifiche tecniche di Huawei Mate 30 Pro svelate a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

Juventus - sette gare in 23 giorni : Sarri ripartirà dal turnover e dalla certezza Douglas Costa : Questo è un lunedì di riposo per la Juventus che però da domani, martedì 10 settembre, riprenderà a lavorare in vista di un periodo molto intenso di partite. Infatti, i bianconeri giocheranno ben sette sfide in 23 giorni e dunque Maurizio Sarri dovrà attingere a piene mani dalla sua rosa per permettere a tutti di riposare. Da domani, la Juve inizierà a mettere nel mirino questo periodo così intenso e il tecnico toscano dovrà decidere se ...

La studentessa indossa una maglietta troppo scollata - il preside decide di sospenderla dalla scuola per 10 giorni : E’ successo negli Stati Uniti d’America. Un preside inflessibile ha sospeso un’alunna per un motivo incredibile, la ragazzina indossava una maglietta troppo scollata. Il fatto è avvenuto all’Hickory Ridge High School in Carolina del Nord. La studentessa indossava una maglietta leggermente scollata che lasciava intravvedere le spalle. Il preside è stato inflessibile si è avvicinata alla ragazza mentre era a mensa e le ha chiesto ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...