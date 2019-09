VIDEO F1 | Charles Leclerc GP Singapore 2019 | “Non capisco l’undercut Resto concentrato

VIDEO Charles Leclerc - GP Singapore F1 2019 : “Deluso dalla strategia - ma conta la vittoria della squadra” : Prova a fare buon viso a cattivo gioco Charles Leclerc dopo il secondo posto del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. Dopo avere condotto la gara fino ai pit-stop, il monegasco ha pagato a caro prezzo la decisione di rientrare ai box dopo il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel, che ha approfittato dell’undercut e ha sopravanzato il vicino di box tenendo poi la vetta della classifica fino alla fine. Dopo diversi mugugni nel ...

VIDEO Charles Leclerc - il giro della pole position nel GP di Singapore : magia stellare del ferrarista : Charles Leclerc si è reso protagonista di un giro antologico a Marina Bay e ha conquistato la pole position del GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco si è superato ancora una volta e, dopo le due vittorie consecutive tra Spa e Monza, è riuscito a fare saltare il banco in maniera inattesa perché sulla carta questo tracciato non era adatto alle Ferrari visto che si distingue per un elevato carico aerodinamico. L’alfiere ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Singapore 2019 : “Migliorerò il mio passo nelle qualifiche” : Non può essere di certo soddisfatto Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, al termine delle prove libere del venerdì del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il 21enne nativo del Principato si è dovuto accontentare della sesta posizione, finendo ad oltre 1″ dal leader, ovvero il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Charles, comunque, non si arrende e, convinto del ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Charles Leclerc e la festa della vittoria con i meccanici a Monza : Grande festa in casa Ferrari dopo la vittoria del monegasco Charles Leclerc nel GP d’Italia 2019, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza si è assistito a una corsa spettacolare, che ha sorriso a Leclerc, in grado di precedere il finlandese Valtteri Bottas e il britannico Lewis Hamilton. Male, invece, l’altro ferrarista Sebastian Vettel (13°), autore di un errore. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Italia ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Italia F1 2019 : “Vincere qui è un sogno - non ho parole” : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia 2019 centrando così il secondo successo consecutivo dopo l’affermazione in Belgio. Il monegasco ha sfruttato al meglio il potenziale motoristico della sua Ferrari ed è riuscito a resistere in prima posizione dall’inizio alla fine respingendo con grande autorità i tentativi d’attacco delle due Mercedes. Per Leclerc si tratta della seconda vittoria della carriera in Formula ...

VIDEO Charles Leclerc : “Le Mercedes vanno forte. Gioco di scia in qualifica? Vedremo” : Venerdì positivo per Charles Leclerc che ha dominato entrambe le sessioni di prove libere del GP d’Italia 2019, il pilota della Ferrari ha timbrato il miglior tempo a Monza e guarda con fiducia alle qualifiche e alla gara. “E’ andata abbastanza bene, ci sono state condizioni difficili. La Mercedes sembra forte, hanno fatto il tempo in condizioni difficili e dunque dobbiamo lavorare sul passo qualifica. Non è una sorpresa vedere ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : prove libere 2 - highlights e sintesi. Charles Leclerc davanti a tutti - Hamilton risponde : Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, il pilota della Ferrari è risultato il migliore nonostante le avverse condizioni meteo che hanno fatto capolino a Monza e che hanno caratterizzato l’intera giornata odierna. Il monegasco, reduce dalla bella vittoria di Spa, ha replicato il risultato della mattinata e ha preceduto Lewis Hamilton di appena 68 millesimi: il Campione del Mondo ha ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il lungo di Charles Leclerc alla Prima Variante nelle FP2 : Ottimo inizio di fine settimana per Charles Leclerc, autore del miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere disputate a Monza per il Gran Premio d’Italia 2019. Il monegasco della Rossa è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomma soft nelle libere del pomeriggio per poi ben figurare anche sul passo gara con gomme hard. Proprio nel corso del long run con gli pneumatici a banda bianca Leclerc ha commesso un errore ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il risultato della FP1 - Charles Leclerc davanti a tutti con la Ferrari : Mattinata complicata sotto il profilo metereologico a Monza dove è incominciato il lungo weekend del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha comunque ruggito nelle prove libere 1 e ha timbrato il miglior tempo a dimostrazione che la Ferrari è la naturale favorita su un tracciato molto veloce come quello brianzolo. All’inseguimento Sebastian Vettel con l’altra rossa, Lewis Hamilton con la Mercedes e le ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : il nuovo casco tricolore di Charles Leclerc : Non cambia lo scenario, dal Belgio all’Italia: Charles Leclerc resta in vetta alla classifica. Il giovanissimo ferrarista fa esaltare il pubblico di Monza nel Gran Premio del Bel Paese: per lui prima posizione in una sessione iniziale complicata di prove libere. Leclerc ha sfoggiato un bellissimo casco con una livrea tricolore: andiamo a scoprirlo. VIDEO F1, GP D’Italia: IL nuovo casco DI Charles Leclerc ...

VIDEO F1 - il fine settimana di Charles Leclerc : prima la pole - poi il trionfo su Hamilton : Grandi giornate a Spa per Charles Leclerc nelle qualifiche prima e poi nella gara del GP di Belgio, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco centra la pole position e poi ottiene la prima vittoria iridata, dopo averla più volte sfiorata. A Vettel il giro più veloce. IL fine settimana DI Leclerc NEL GP DI BELGIO DI F1

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : il best of del fine settimana - Charles Leclerc sugli scudi : settimana da incorniciare per Charles Leclerc nel GP di Belgio, valido per il Mondiale di Formula 1: il monegasco centra dapprima la pole position, poi, anche grazie all'aiuto del compagno di squadra Sebastian Vettel, vince la gara mentre al tedesco resta il giro più veloce in gara. GLI HIGHLIGHTS DEL fine settimana DEL GP DI Belgio DI F1

VIDEO Charles Leclerc - la vittoria del predestinato : che trionfo a Spa - la Ferrari festeggia col fuoriclasse : La vittoria di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera imponendosi nel GP del Belgio, un triono meritato per il monegasco che ha regalato anche la prima affermazione stagionale alla Scuderia di Maranello festeggiando davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO di Charls Leclerc, la vittoria del predestinato a Spa. VIDEO Charles Leclerc, LA vittoria DEL

VIDEO F1 - GP Belgio : Charles Leclerc vince a Spa - l’abbraccio con gli uomini Ferrari al parco chiuso : Charles Leclerc ha trionfato nel Gran Premio del Belgio 2019 ottenendo la prima vittoria della carriera in Formula 1 e regalando alla Ferrari il primo successo stagionale. Il pilota monegasco si è imposto sulla storica pista di Spa-Francorchamps dominando sostanzialmente per tutto il fine settimana e resistendo con grande solidità mentale alla furiosa rimonta finale della Mercedes di Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO dei festeggiamenti di ...