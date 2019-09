Quel Carosello di idee che fece crescere l' Italia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Luigi Mascheroni Sogni, benessere, grafica, design, cultura di massa Dal '57 al '77 il programma fu il ritratto del Paese nostro inviato a Mamiano di Traversetolo (Parma) Uno dei tanti colpi di genio di Armando Testa, per dire, è statolo di prendere un animale né bello né mansueto (anzi, un mammifero aggressivo), dipingerlo di blu, mettergli delle ciglia finte, chiamarlo «Pippo», et voilà!: l'ippopotamo amico dei bambini, il più amato della tivù, testimonial dei pannolini usa-e-getta Lines. Era il 1966, gli anni di Caballero e Carmencita della Lavazza, l'Omino coi baffi della Bialetti, «Salomone pirata pacioccone» che pubblicizza i dolci della Fabbri, e Papalla... Erano gli anni di. Vi ricordate la fanfara della sigla iniziale? È una tarantella napoletana dell'800 arrangiata ad hoc. Non cambiò mai, sempre la stessa per l'intero ventennio in cui andò in onda il ...

