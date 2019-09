Renzi mi ha avvertito della scissione con un WhatsApp | racconta Zingaretti

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) "Ovviamente no, l'avrei detto subito. Io ho ricevuto unquando la decisione già era presa". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti a "L'Intervista" di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo alla domanda se fosse stato avvisatoda Matteo Renzi primanomina dei componenti del Governo. Zingaretti ha spiegato che sulla scelta di lasciare il partito la ministra Teresa Bellanova e il viceministro Ivan Scalfarotto "non mi hanno mai avvisato. Non ne faccio un problema personale, non pretendevo una telefonata. Il problema è spiegare alle persone perché il giorno dopo del giuramento di un Governo accade quello che è accaduto". Ancora Zingaretti nell'intervista: "Non saluto con favore l'addio di Matteo Renzi, anzi mi dispiace ma è stato un gravissimo errore. Dividersi è sempre un errore. ...

