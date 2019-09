Nino D' Angelo e Gigi D' Alessio | trionfo con Insigne in maglia azzurra

Concerto Nino D'Angelo Gigi D'Alessio - Napoli/ Scaletta : difenderanno i neomelodici? : Concerto Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, Napoli Arena Flegrea: Scaletta e informazioni sui biglietti. I due artisti difenderanno i cantanti neomelodici?

Concerto Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio - Arena Flegrea Napoli/ Scaletta e bigliett : Concerto Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, Napoli Arena Flegrea: Scaletta e informazioni sui biglietti per la prima volta della 'strana coppia' sul palco.

Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio in 'Figli di un re minore' a Napoli dal 20 al 22 settembre : Countdown quasi agli sgoccioli per l'inizio dei tre giorni in musica previsti all'Arena Flegrea di Napoli il 20, 21 e 22 settembre, che ospiterà lo spettacolo che vedrà esibirsi insieme, sul palco, Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, due tra i maggiori e più apprezzati esponenti della musica napoletana in tutto il mondo. 'Figli di un re minore' Lo spettacolo si intitolerà 'Figli di un re minore' ed al momento sono davvero pochissimi i biglietti ...

Teatro Trianon - c'è il bando : Marisa Laurito in pole position dopo l'addio di Nino D'Angelo : Pare che la scintilla sia scoccata nel sagrato di Santa Chiara, ai funerali di Luciano De Crescenzo, amico di una vita: in quella mattina di luglio, Marisa Laurito scambiò con Vincenzo De Luca...

Napoli - il lungo addio di Nino D'Angelo : «Ciao Forcella! Il mio ciclo al teatro Trianon è compiuto» : Nino D'Angelo lascia la direzione artistica del teatro Trianon-Viviani, e in un post su Facebook traccia un bilancio della sua esperienza. «Ciao Forcella! Questo non è un addio, non...