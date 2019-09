Messaggio di De Laurentiis alla squadra | “Per vincere bisogna essere pieni di rabbia”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) Il presidente del Napoli Delancia unai suoi calciatori prima della partenza per Lecce. Lo rende noto La Gazzetta dello Sport.De– “Spero che non si adagino sul successo ottenuto contro il Liverpool. Nonsentirsi sazi. Percontro il Lecce bisognerà restare concentratissimi edi rabbia agonistica”. Parole d’incoraggiamento, dunque che dovrebbero servire per tenere in allerta la. C’è preoccupazione nell’ambiente, il successo di prestigio ottenuto contro il Liverpool, potrebbe aver spento la carica agonistica.” “Una preoccupazione inutile, comunque, perché ci ha pensato Carlo Ancelotti a tenere su i giocatori, a motivarli nella maniera giusta. Non è casuale se l’allenatore ha deciso per il turnover, un po’ per far riposare quei giocatori che ...

